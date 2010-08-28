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Тесто для чебуреков на горячем растительном масле
Приготовление:
1. В миску всыпаем белый сахарный песок и поваренную соль. Заливаем ингредиенты в миске теплой кипяченой водой и перемешиваем так, чтобы сладкие и соленые кристаллики полностью растворились в воде.
2. В воду просеиваем третью часть муки, перемешиваем. У нас в итоге получилась мучная кашица.
3. В эту кашицу вливаем горячее растительное масло и тут смешиваем содержимое интенсивными движениями вилки.
4. В процессе перемешивания вводим остаток просеянной муки, собирая ингредиенты в комок. Продолжаем замешивать тесто для чебуреков уже на столе.
5. Готовое тесто можно сразу использовать сразу.
Приятного аппетита!
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