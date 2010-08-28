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Создан: 28.08.2010
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Тесто для чебуреков на горячем растительном масле

Среда, 11 Ноября 2020 г. 16:02 + в цитатник

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Ингредиенты:
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л. 
  • Вода — 150 мл 
  • Масло растительное — 40 мл
  • Мука — 3 стак.

Приготовление:

1. В миску всыпаем белый сахарный песок и поваренную соль. Заливаем ингредиенты в миске теплой кипяченой водой и перемешиваем так, чтобы сладкие и соленые кристаллики полностью растворились в воде. 

2. В воду просеиваем третью часть муки, перемешиваем. У нас в итоге получилась мучная кашица.

3. В эту кашицу вливаем горячее растительное масло и тут смешиваем содержимое интенсивными движениями вилки. 

4. В процессе перемешивания вводим остаток просеянной муки, собирая ингредиенты в комок. Продолжаем замешивать тесто для чебуреков уже на столе. 

5. Готовое тесто можно сразу использовать сразу.

Приятного аппетита!

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Рубрики:  Кулинария
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Процитировано 38 раз
Понравилось: 14 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 11 Ноября 2020 г. 16:12 (ссылка)
С благодарностью и самыми солнечными пожеланиями !!!
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Валентина-л-1   обратиться по имени Четверг, 12 Ноября 2020 г. 07:24 (ссылка)
Спасибо.
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Вера_Надежда   обратиться по имени Четверг, 12 Ноября 2020 г. 09:12 (ссылка)
Благодарю.
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