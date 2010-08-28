Ингредиенты:

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Вода — 150 мл

Масло растительное — 40 мл

Мука — 3 стак.

Приготовление:

1. В миску всыпаем белый сахарный песок и поваренную соль. Заливаем ингредиенты в миске теплой кипяченой водой и перемешиваем так, чтобы сладкие и соленые кристаллики полностью растворились в воде.

2. В воду просеиваем третью часть муки, перемешиваем. У нас в итоге получилась мучная кашица.

3. В эту кашицу вливаем горячее растительное масло и тут смешиваем содержимое интенсивными движениями вилки.

4. В процессе перемешивания вводим остаток просеянной муки, собирая ингредиенты в комок. Продолжаем замешивать тесто для чебуреков уже на столе.

5. Готовое тесто можно сразу использовать сразу.

Приятного аппетита!

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