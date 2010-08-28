В сезон кабачков вы просто обязаны приготовить это блюдо. Оно отлично подойдет к обеду или ужину, а также в качестве закуски для семейного просмотра фильма или домашних посиделок. Кабачки получаются хрустящими и очень нежными.
Необходимые продукты
- кабачки — 800 гр
- сметана — 200 гр
- твердый сыр — 150 гр
- панировочные сухари — 100 гр
- соль, перец по вкусу
- орегано — 0.5 ч.л
- сухой чеснок — 0.5 ч.л
- кориандр — 0.5 ч.л
Начинаем приготовление
- Кабачки промываем, отрезаем хвостики и нарезаем брусочками среднего размера.
- В миску кладем сметану, добавляем кориандр, соль, чеснок и орегано. Все хорошо перемешиваем и кладем кабачки. Все аккуратно перемешиваем, чтобы соус равномерно распределился.
- Натираем на мелкой терке сыр и смешиваем с панировочными сухарями.
- Противень застилаем пергаментной бумагой и смазываем растительным маслом. Кабачки обваливаем в панировке и кладем на противень.
- Заготовку отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов. Выпекаем в течение 10-15 минут. А потом подаем к столу.
Подавайте кабачки с томатной-сметанным соусом.