В сезон кабачков вы просто обязаны приготовить это блюдо. Оно отлично подойдет к обеду или ужину, а также в качестве закуски для семейного просмотра фильма или домашних посиделок. Кабачки получаются хрустящими и очень нежными.

Необходимые продукты

кабачки — 800 гр

сметана — 200 гр

твердый сыр — 150 гр

панировочные сухари — 100 гр

соль, перец по вкусу

орегано — 0.5 ч.л

сухой чеснок — 0.5 ч.л

кориандр — 0.5 ч.л

Начинаем приготовление

Кабачки промываем, отрезаем хвостики и нарезаем брусочками среднего размера. В миску кладем сметану, добавляем кориандр, соль, чеснок и орегано. Все хорошо перемешиваем и кладем кабачки. Все аккуратно перемешиваем, чтобы соус равномерно распределился. Натираем на мелкой терке сыр и смешиваем с панировочными сухарями. Противень застилаем пергаментной бумагой и смазываем растительным маслом. Кабачки обваливаем в панировке и кладем на противень. Заготовку отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов. Выпекаем в течение 10-15 минут. А потом подаем к столу.

Подавайте кабачки с томатной-сметанным соусом.

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