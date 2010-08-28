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Создан: 28.08.2010
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Обалденная закуска из кабачков

Пятница, 29 Мая 2020 г. 06:52 + в цитатник

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В сезон кабачков вы просто обязаны приготовить это блюдо. Оно отлично подойдет к обеду или ужину, а также в качестве закуски для семейного просмотра фильма или домашних посиделок. Кабачки получаются хрустящими и очень нежными.

Необходимые продукты

  • кабачки — 800 гр
  • сметана — 200 гр
  • твердый сыр — 150 гр
  • панировочные сухари — 100 гр
  • соль, перец по вкусу
  • орегано — 0.5 ч.л
  • сухой чеснок — 0.5 ч.л
  • кориандр — 0.5 ч.л

Начинаем приготовление

  1. Кабачки промываем, отрезаем хвостики и нарезаем брусочками среднего размера.
  2. В миску кладем сметану, добавляем кориандр, соль, чеснок и орегано. Все хорошо перемешиваем и кладем кабачки. Все аккуратно перемешиваем, чтобы соус равномерно распределился.
  3. Натираем на мелкой терке сыр и смешиваем с панировочными сухарями.
  4. Противень застилаем пергаментной бумагой и смазываем растительным маслом. Кабачки обваливаем в панировке и кладем на противень.
  5. Заготовку отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов. Выпекаем в течение  10-15 минут. А потом подаем к столу.

Подавайте кабачки с томатной-сметанным соусом.

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Рубрики:  Кулинария
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Процитировано 60 раз
Понравилось: 31 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 29 Мая 2020 г. 15:51 (ссылка)
Прекрасный пост солнышко. Удачных последних весенних дней!
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Lada_Vitalina   обратиться по имени Среда, 10 Июня 2020 г. 11:49 (ссылка)
СПАСИБО!!!
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