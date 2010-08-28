Четверг, 09 Апреля 2020 г. 06:16
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Праздничный салат с курицей и ананасами: неповторимое сочетание
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Метки:
закуска
салат
рецепт
Если вы еще не пробовали сочетать ананас с курицей – то это огромное упущение. Ведь это сочетание дает очень легкий и праздничный вкус. Вот такой красивый и вкусный салат, который отлично подойдет и на праздник, и просто на ужин. Его можно просто разрезать как торт и подавать кусочками.
Необходимые ингредиенты
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Куриная грудка (отварная) — 3 шт.
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Мякоть ананаса (консервированного) — 400 г
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Яйца (вареные) — 6 шт.
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Сыр — 250 г
Для украшения:
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Грецкие орехи
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Салат «Айсберг»
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Свежий укроп
Для домашнего майонеза:
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Растительное масло — 360 мл
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Горчица — 1 ч. л.
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Яйца — 2 шт.
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Чеснок — 2 зубчика
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Соль — 1 щепотка
Как приготовить праздничный салат с курицей и ананасами
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Отвариваем грудки, а потом вилкой разрываем их на небольшие кусочки.
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Мелко режем мякоть ананасов.
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Яйца отвариваем, чистим и натираем на терке.
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Для домашнего майонеза смешиваем растительное масло, горчицу, кусочки чеснока и яйца, приправляем солью. С помощью погружного блендера превращаем смесь в однородную густую массу.
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Берем форму для выпечки и выкладываем дно листьями салата, покрываем слоем майонеза, выкладываем слоями курицу, ананас и снова добавляем майонез. Продолжаем выкладывать все ингредиенты слоями, добавляя немного майонеза после каждого слоя, пока ингредиенты не закончатся. Заканчиваем слоем тертого сыра.
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Чтобы салат был не только вкусным, но и красивым, майонезом рисуем поверх верхнего слоя узор из ромбов. В каждый ромб кладем по половинке грецкого ореха и добавляем веточку укропа.
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Оставляем салат в холодильнике на некоторое время, чтобы он как следует пропитался.
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