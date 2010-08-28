Записи Друзья Комментарии
КЕЙТАС
Аватар КЕЙТАС

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в КЕЙТАС

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 28.08.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 44342



Праздничный салат с курицей и ананасами: неповторимое сочетание

Четверг, 09 Апреля 2020 г. 06:16 + в цитатник

3937385_27776_3170c2cfa424d162694ce4b1e05ac511 (700x435, 131Kb)

Если вы еще не пробовали сочетать ананас с курицей – то это огромное упущение. Ведь это сочетание дает очень легкий и праздничный вкус. Вот такой красивый и вкусный салат, который отлично подойдет и на праздник, и просто на ужин. Его можно просто разрезать как торт и подавать кусочками.

Необходимые ингредиенты

  • Куриная грудка (отварная) — 3 шт.
  • Мякоть ананаса (консервированного) — 400 г
  • Яйца (вареные) — 6 шт.
  • Сыр — 250 г

Для украшения:

  • Грецкие орехи
  • Салат «Айсберг»
  • Свежий укроп

Для домашнего майонеза:

  • Растительное масло — 360 мл
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Яйца — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — 1 щепотка

Как приготовить праздничный салат с курицей и ананасами

  1. Отвариваем грудки, а потом вилкой разрываем их на небольшие кусочки.
  2. Мелко режем мякоть ананасов.
  3. Яйца отвариваем, чистим и натираем на терке.
  4. Для домашнего майонеза смешиваем растительное масло, горчицу, кусочки чеснока и яйца, приправляем солью. С помощью погружного блендера превращаем смесь в однородную густую массу.
  5. Берем форму для выпечки и выкладываем дно листьями салата, покрываем слоем майонеза, выкладываем слоями курицу, ананас и снова добавляем майонез. Продолжаем выкладывать все ингредиенты слоями, добавляя немного майонеза после каждого слоя, пока ингредиенты не закончатся. Заканчиваем слоем тертого сыра.
  6. Чтобы салат был не только вкусным, но и красивым, майонезом рисуем поверх верхнего слоя узор из ромбов. В каждый ромб кладем по половинке грецкого ореха и добавляем веточку укропа.
  7. Оставляем салат в холодильнике на некоторое время, чтобы он как следует пропитался.

источник

Рубрики:  Кулинария
Метки:  


Процитировано 32 раз
Понравилось: 20 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]


зуева_татьяна   обратиться по имени Четверг, 09 Апреля 2020 г. 09:12 (ссылка)
Спасибо! Ни разу не пробовала курицу с ананасом, надо будет попробовать!!
Ответить С цитатой В цитатник
Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 09 Апреля 2020 г. 12:23 (ссылка)
!!!_(113)[1]_&_239 (422x565, 82Kb)
Ответить С цитатой В цитатник
Валентина-л   обратиться по имени Четверг, 09 Апреля 2020 г. 12:59 (ссылка)
Спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
Татьяна_Степченко   обратиться по имени Пятница, 10 Апреля 2020 г. 15:39 (ссылка)
Цитирую с благодарностью.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте