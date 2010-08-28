Если вы еще не пробовали сочетать ананас с курицей – то это огромное упущение. Ведь это сочетание дает очень легкий и праздничный вкус. Вот такой красивый и вкусный салат, который отлично подойдет и на праздник, и просто на ужин. Его можно просто разрезать как торт и подавать кусочками.

Необходимые ингредиенты

Куриная грудка (отварная) — 3 шт.

Мякоть ананаса (консервированного) — 400 г

Яйца (вареные) — 6 шт.

Сыр — 250 г

Для украшения:

Грецкие орехи

Салат «Айсберг»

Свежий укроп

Для домашнего майонеза:

Растительное масло — 360 мл

Горчица — 1 ч. л.

Яйца — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Соль — 1 щепотка

Как приготовить праздничный салат с курицей и ананасами

Отвариваем грудки, а потом вилкой разрываем их на небольшие кусочки. Мелко режем мякоть ананасов. Яйца отвариваем, чистим и натираем на терке. Для домашнего майонеза смешиваем растительное масло, горчицу, кусочки чеснока и яйца, приправляем солью. С помощью погружного блендера превращаем смесь в однородную густую массу. Берем форму для выпечки и выкладываем дно листьями салата, покрываем слоем майонеза, выкладываем слоями курицу, ананас и снова добавляем майонез. Продолжаем выкладывать все ингредиенты слоями, добавляя немного майонеза после каждого слоя, пока ингредиенты не закончатся. Заканчиваем слоем тертого сыра. Чтобы салат был не только вкусным, но и красивым, майонезом рисуем поверх верхнего слоя узор из ромбов. В каждый ромб кладем по половинке грецкого ореха и добавляем веточку укропа. Оставляем салат в холодильнике на некоторое время, чтобы он как следует пропитался.

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