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Создан: 28.08.2010
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Написано: 44154



Готовим вкусные манты

Четверг, 05 Марта 2020 г. 06:12 + в цитатник
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Для приготовления теста вам потребуются такие ингредиенты:
 
— вода, 130 мл;
— мука, 375 г;
— яйцо, 1 шт;

— соль, 1 ч.л;

— масло растительное,2 ст.л.
 
Для приготовления начинки:]
— фарш, 500 г;
— капуста, 1 – 2 шт;
— чеснок, 2 зубчика;
— соль по вкусу;
— петрушка;
— лук, 1 шт;
— кориандр, 1 ч.л;
— перец острый, 1 шт;
— мало для жарки.
 
Для приготовления соуса нужно:
— томаты, 400 г;
— масло растительное, 2 ст.л;
— соль, 1 ч.л.
Приготовление:
 
Просеиваем муку, смешиваем с солью, делаем в середине углубление и кладем туда яйцо, растительное масло и воду. Вымешиваем тесто и оставляем его отдохнуть на 20 минут. Тарелку накрываем пленкой.
 
Лук режем кубиками и обжариваем до золотистого цвета, смешиваем с фаршем и обжариваем минут 10 – 15.  Мелко шинкуем капусту и кладем ее к фаршу, перемешиваем и жарим минут 10.
Помидоры можно натереть на мелкой терке и тогда у вас останется шкурка, которую выбрасываем. Можно измельчить ив блендере.
 
В фарш добавьте кориандр, измельченный чеснок, рубленую зелень петрушки, острый перец. Попробуйте на соль. Фарш ставим остужаться.
 
Тесто делим на маленькие кусочки и раскатываем в лепешки. Вкладываем начинку и защипываем края.
В форму для запекания выливаем соус и кладем манты, накрываем фольгой форму.
Духовку разогреваем до 180 – 200 градусов и запекаем 35 минут.
 
Подавать манты можно с острым соусом или сметаной.
 
Рубрики:  Кулинария
Метки:  


Процитировано 42 раз
Понравилось: 22 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 05 Марта 2020 г. 07:39 (ссылка)
День проснулся и обещает быть светлым, нежным, добрым, радостным и позитивным! Всем счастливых улыбок и прекрасного настроения!
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зуева_татьяна   обратиться по имени Четверг, 05 Марта 2020 г. 09:38 (ссылка)
Спасибо!!
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Лариса_Суздальская   обратиться по имени Четверг, 05 Марта 2020 г. 11:54 (ссылка)
Необычно!!!!улыбка!
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klepa1900   обратиться по имени Пятница, 06 Марта 2020 г. 19:36 (ссылка)
Впервые вижу такой рецепт мантов... Непонятно только зачем начинку класть уже готовой? За это время в духовке она вполне приготовится сама. В чем фишка-то?
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Ella_123   обратиться по имени Пятница, 06 Марта 2020 г. 22:40 (ссылка)
Спасибо!!!
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