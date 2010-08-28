Для приготовления теста вам потребуются такие ингредиенты:

— вода, 130 мл;

— мука, 375 г;

— яйцо, 1 шт;

— соль, 1 ч.л;

— масло растительное,2 ст.л.

Для приготовления начинки:]

— фарш, 500 г;

— капуста, 1 – 2 шт;

— чеснок, 2 зубчика;

— соль по вкусу;

— петрушка;

— лук, 1 шт;

— кориандр, 1 ч.л;

— перец острый, 1 шт;

— мало для жарки.

Для приготовления соуса нужно:

— томаты, 400 г;

— масло растительное, 2 ст.л;

— соль, 1 ч.л.

Приготовление:

Просеиваем муку, смешиваем с солью, делаем в середине углубление и кладем туда яйцо, растительное масло и воду. Вымешиваем тесто и оставляем его отдохнуть на 20 минут. Тарелку накрываем пленкой.

Лук режем кубиками и обжариваем до золотистого цвета, смешиваем с фаршем и обжариваем минут 10 – 15. Мелко шинкуем капусту и кладем ее к фаршу, перемешиваем и жарим минут 10.

Помидоры можно натереть на мелкой терке и тогда у вас останется шкурка, которую выбрасываем. Можно измельчить ив блендере.

В фарш добавьте кориандр, измельченный чеснок, рубленую зелень петрушки, острый перец. Попробуйте на соль. Фарш ставим остужаться.

Тесто делим на маленькие кусочки и раскатываем в лепешки. Вкладываем начинку и защипываем края.

В форму для запекания выливаем соус и кладем манты, накрываем фольгой форму.

Духовку разогреваем до 180 – 200 градусов и запекаем 35 минут.

Подавать манты можно с острым соусом или сметаной.