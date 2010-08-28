Для приготовления теста вам потребуются такие ингредиенты:
— вода, 130 мл;
— мука, 375 г;
— яйцо, 1 шт;
— соль, 1 ч.л;
— масло растительное,2 ст.л.
Для приготовления начинки:]
— фарш, 500 г;
— капуста, 1 – 2 шт;
— чеснок, 2 зубчика;
— соль по вкусу;
— петрушка;
— лук, 1 шт;
— кориандр, 1 ч.л;
— перец острый, 1 шт;
— мало для жарки.
Для приготовления соуса нужно:
— томаты, 400 г;
— масло растительное, 2 ст.л;
— соль, 1 ч.л.
Приготовление:
Просеиваем муку, смешиваем с солью, делаем в середине углубление и кладем туда яйцо, растительное масло и воду. Вымешиваем тесто и оставляем его отдохнуть на 20 минут. Тарелку накрываем пленкой.
Лук режем кубиками и обжариваем до золотистого цвета, смешиваем с фаршем и обжариваем минут 10 – 15. Мелко шинкуем капусту и кладем ее к фаршу, перемешиваем и жарим минут 10.
Помидоры можно натереть на мелкой терке и тогда у вас останется шкурка, которую выбрасываем. Можно измельчить ив блендере.
В фарш добавьте кориандр, измельченный чеснок, рубленую зелень петрушки, острый перец. Попробуйте на соль. Фарш ставим остужаться.
Тесто делим на маленькие кусочки и раскатываем в лепешки. Вкладываем начинку и защипываем края.
В форму для запекания выливаем соус и кладем манты, накрываем фольгой форму.
Духовку разогреваем до 180 – 200 градусов и запекаем 35 минут.
Подавать манты можно с острым соусом или сметаной.