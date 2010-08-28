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Квартиры в Кирове: где купить наиболее дорогую и дешевую недвижимость
Киров, или Вятка, промышленный город, недвижимость в котором пользуется значительным спросом. За последние годы стоимость квартир здесь значительно возросла, поскольку во многих районах стали возводиться современные ЖК, обладающие продуманной инфраструктурой. Посмотреть цены на вторичную недвижимость и жилье в новостройках в Кирове можно на сайте http://kirov.etagi.com/realty/ где представлены варианты планировок на любой вкус. Чаще всего на стоимость квартиры влияет местоположение дома.
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Что можно сделать из старого свитера
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Праздничные вечерние платья: впечатлить, покорить или шокировать?
К любого рода торжествам женщины относятся по-разному. Для многих это двойной праздник — повод встретиться с близкими людьми и показать себя во всей красе. Другие не в восторге от перспективы менять сдержанный офисный и простой повседневный наряд на праздничный, и выбор платья для них настоящее мучение.
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Нитевой лифтинг лица – шаг к продлению молодости!
Нитевой лифтинг лица – шаг к продлению молодости!
Лифтинг представляет собой косметическую подтяжку кожи. С возрастом происходит снижение тонуса мышц, упругости кожи, кожа на лице истончается, уменьшается образование волокон эластина и коллагена, нарушаются процессы ороговения и отшелушивания кожи. У женщин это происходит за счет снижения уровня эстрогенов. Одна из популярных и эффективных процедур для омоложения– это нитевой лифтинг лица.
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10 идей упаковки бутылки в подарок
Бутылка хорошего вина или другого алкогольного напитка является простым и никогда не лишним подарком для ваших друзей и близких на новогодние или любые другие праздники. Хотя для того, чтобы сделать такой подарок более милым, личным и персонифицированным, вы можете сделать своими руками необычную упаковку или сумочку для бутылки.
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Как получить бесплатные вращения в популярных слотах PM Casino
К настоящему моменту различные онлайн казино ведут борьбу за клиентов. В мире гемблинга основным способом привлечения новых игроков являются добавление новых слотов и предоставление более выгодных бонусных программ.
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Печеночный торт "КРАСКИ ЛЕТА"
Печеночный торт "КРАСКИ ЛЕТА" от Суя2009
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Париматч для мобильных устройств
Современные технологические средства с каждым днем развиваются семимильными шагами. Те программы, для которых раньше необходим был мощный персональный компьютер, теперь доступны для мобильных телефонов. Индустрия развлечений не осталась в стороне, для всех свежих игр разработчики стараются оптимизировать Android или IoS версии своих продуктов. Букмекерские конторы также стараются идти в ногу со временем и оптимизировать функционал своих проектов для портативных устройств.
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Метки: игры азарт
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Вязаный декор своими руками
Многие любительницы вязания с удовольствием вяжут одежду спицами и крючком. Но вязание еще и отличный способ украсить дом красивым рукодельным декором. С помощью пряжи и крючка или спиц можно создавать удивительные вещи и предметы интерьера. Если вы умеете вязать, то вам не составит труда украсить дом интересными вещицами, такими как пледы и покрывала, вязаные вазы и абажуры, изящные салфетки, накидки на стулья, вязаные цветы…
Такие красивые цветы никогда не завянут
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Как осуществить вход в париматч и делать ставки
Возможность делать ставки сегодня пользуется большой популярностью и стала доступна практически всем. Однако букмекерские конторы все чаще подвергаются блокировкам и найти хороший беттинговый сервис не всегда возможно. Для таких целей легендарный беттинговый гигант париматч выпустил свой новый проект под названием betwin-parimatchh. Если до этого вы небыли знакомы со ставочными сайтами, то вам предоставляется прекрасная возможность опробовать весь спектр ставок от спортивных матчей до профессиональных компьютерных игр на новой платформе букмекерской конторы.
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Метки: игры азарт
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Жакет рельефным узором
Размеры: 38/40 (42/44)
Для жакета потребуется: 750 (800) г малиновой пряжи (55% шерсти, 45% хлопка, 117 м/50 г);
крючок № 4 и 2 розовые пуговицы.
Основной узор - плетёнка из столбиков с накидом: число петель кратно 8 + 5. Вязать по схеме. С 1-го по 10-й ряд выполнить 1 раз, затем повторять с 3-го по 10-й р.
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Вязаный жилет-шаль,удобно и практично
Единый
Ширина изделия по обхвату груди: ок. 92 см
Длина изделия: 73 см
Пряжа Langyarns, Lusso (36% мериносовой шерсти экстра файн, 27% шелка, 19% верблюжьей шерсти, 18% супер кид мохера; 25 г/180 м) — 7 мотков темно-серой (цвет 945.0005); 4 мотка светло-серой (цвет 945.0003); прямые спицы №3.
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Цельновязаный жакет-накидка
36—40 (42—46) 48/50
Ширина изделия по спинке: 64 (68) 72 см
Длина изделия: 58 (62) 66 см
Пряжа Lana Grossa, Cool Wool Big (100% чистой шерсти; 50 г/120 м) — 8 (9) 10 мотков коричневой (цвет 686); круговые спицы №5 длиной 40 и 60 см.
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