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Создан: 28.08.2010
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Написано: 44771

ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ





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Квартиры в Кирове: где купить наиболее дорогую и дешевую недвижимость
Вторник, 18 Января 2022 г. 15:12 + в цитатник

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Киров, или Вятка, промышленный город, недвижимость в котором пользуется значительным спросом. За последние годы стоимость квартир здесь значительно возросла, поскольку во многих районах стали возводиться современные ЖК, обладающие продуманной инфраструктурой. Посмотреть цены на вторичную недвижимость и жилье в новостройках в Кирове можно на сайте  http://kirov.etagi.com/realty/ где представлены варианты планировок на любой вкус. Чаще всего на стоимость квартиры влияет местоположение дома. 

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Рубрики:  Разное

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Что можно сделать из старого свитера
Вторник, 09 Ноября 2021 г. 07:24 + в цитатник

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Рубрики:  Рукоделие/Переделки

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Праздничные вечерние платья: впечатлить, покорить или шокировать?
Среда, 20 Октября 2021 г. 10:33 + в цитатник

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К любого рода торжествам женщины относятся по-разному. Для многих это двойной праздник — повод встретиться с близкими людьми и показать себя во всей красе. Другие не в восторге от перспективы менять сдержанный офисный и простой повседневный наряд на праздничный, и выбор платья для них настоящее мучение.

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Рубрики:  Женские штучки/Одежда

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Нитевой лифтинг лица – шаг к продлению молодости!
Понедельник, 18 Октября 2021 г. 14:54 + в цитатник

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Нитевой лифтинг лица – шаг к продлению молодости!

Лифтинг представляет собой косметическую подтяжку кожи. С возрастом происходит снижение тонуса мышц, упругости кожи, кожа на лице истончается, уменьшается образование волокон эластина и коллагена, нарушаются процессы ороговения и отшелушивания кожи. У женщин это происходит за счет снижения уровня эстрогенов. Одна из популярных и эффективных процедур для омоложения– это нитевой лифтинг лица.

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Рубрики:  Женские штучки

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10 идей упаковки бутылки в подарок
Понедельник, 27 Сентября 2021 г. 18:46 + в цитатник

Бутылка хорошего вина или другого алкогольного напитка является простым и никогда не лишним подарком для ваших друзей и близких на новогодние или любые другие праздники. Хотя для того, чтобы сделать такой подарок более милым, личным и персонифицированным, вы можете сделать своими руками необычную упаковку или сумочку для бутылки. 

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Рубрики:  Женские штучки

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Как получить бесплатные вращения в популярных слотах PM Casino
Понедельник, 27 Сентября 2021 г. 15:33 + в цитатник

К настоящему моменту различные онлайн казино ведут борьбу за клиентов. В мире гемблинга основным способом привлечения новых игроков являются добавление новых слотов и предоставление более выгодных бонусных программ.

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Рубрики:  Разное

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Печеночный торт "КРАСКИ ЛЕТА"
Вторник, 21 Сентября 2021 г. 08:49 + в цитатник

Печеночный торт "КРАСКИ ЛЕТА" от Суя2009

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Рубрики:  Кулинария

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Процитировано 181 раз
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Париматч для мобильных устройств
Понедельник, 20 Сентября 2021 г. 15:20 + в цитатник

Современные технологические средства с каждым днем развиваются семимильными шагами. Те программы, для которых раньше необходим был мощный персональный компьютер, теперь доступны для мобильных телефонов. Индустрия развлечений не осталась в стороне, для всех свежих игр разработчики стараются оптимизировать Android или IoS версии своих продуктов. Букмекерские конторы также стараются идти в ногу со временем и оптимизировать функционал своих проектов для портативных устройств.

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Рубрики:  Разное

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Вязаный декор своими руками
Пятница, 10 Сентября 2021 г. 08:13 + в цитатник

Многие любительницы вязания с удовольствием вяжут одежду спицами и крючком. Но вязание еще и отличный способ украсить дом красивым рукодельным декором. С помощью пряжи и крючка или спиц можно создавать удивительные вещи и предметы интерьера. Если вы умеете вязать, то вам не составит труда украсить дом интересными вещицами, такими как пледы и покрывала, вязаные вазы и абажуры, изящные салфетки, накидки на стулья, вязаные цветы…

Такие красивые цветы никогда не завянут

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Рубрики:  Рукоделие/Вязание

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Как осуществить вход в париматч и делать ставки
Четверг, 09 Сентября 2021 г. 12:06 + в цитатник

Возможность делать ставки сегодня пользуется большой популярностью и стала доступна практически всем. Однако букмекерские конторы все чаще подвергаются блокировкам и найти хороший беттинговый сервис не всегда возможно. Для таких целей легендарный беттинговый гигант париматч выпустил свой новый проект под названием betwin-parimatchh. Если до этого вы небыли знакомы со ставочными сайтами, то вам предоставляется прекрасная возможность опробовать весь спектр ставок от спортивных матчей до профессиональных компьютерных игр на новой платформе букмекерской конторы.

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Рубрики:  Разное

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Жакет рельефным узором
Четверг, 02 Сентября 2021 г. 07:58 + в цитатник

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Размеры: 38/40 (42/44)

Для жакета потребуется: 750 (800) г малиновой пряжи (55% шерсти, 45% хлопка, 117 м/50 г);
крючок № 4 и 2 розовые пуговицы.

Основной узор - плетёнка из столбиков с накидом: число петель кратно 8 + 5. Вязать по схеме. С 1-го по 10-й ряд выполнить 1 раз, затем повторять с 3-го по 10-й р.

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Рубрики:  Рукоделие/Вязание

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Вязаный жилет-шаль,удобно и практично
Среда, 01 Сентября 2021 г. 12:54 + в цитатник

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Этот жилет связан по принципу шали, от края к краю, но в полотне выполнены отверстия для рук. удобно и практично!

РАЗМЕР

Единый
Ширина изделия по обхвату груди: ок. 92 см
Длина изделия: 73 см

 

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Пряжа Langyarns, Lusso (36% мериносовой шерсти экстра файн, 27% шелка, 19% верблюжьей шерсти, 18% супер кид мохера; 25 г/180 м) — 7 мотков темно-серой (цвет 945.0005); 4 мотка светло-серой (цвет 945.0003); прямые спицы №3.

УЗОРЫ И СХЕМЫ

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Рубрики:  Рукоделие/Вязание

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Цельновязаный жакет-накидка
Воскресенье, 29 Августа 2021 г. 07:31 + в цитатник

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Этот элегантный классический жакет связан единым полотном, начиная с планки полочек.

РАЗМЕРЫ

36—40 (42—46) 48/50
Ширина изделия по спинке: 64 (68) 72 см
Длина изделия: 58 (62) 66 см

 

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Пряжа Lana Grossa, Cool Wool Big (100% чистой шерсти; 50 г/120 м) — 8 (9) 10 мотков коричневой (цвет 686); круговые спицы №5 длиной 40 и 60 см.

УЗОРЫ И СХЕМЫ

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Рубрики:  Рукоделие/Вязание

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