Многие любительницы вязания с удовольствием вяжут одежду спицами и крючком. Но вязание еще и отличный способ украсить дом красивым рукодельным декором. С помощью пряжи и крючка или спиц можно создавать удивительные вещи и предметы интерьера. Если вы умеете вязать, то вам не составит труда украсить дом интересными вещицами, такими как пледы и покрывала, вязаные вазы и абажуры, изящные салфетки, накидки на стулья, вязаные цветы…

Такие красивые цветы никогда не завянут